Smartac China: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI":

Der Kurs der Aktie Smartac China stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,112 HKD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Smartac China entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Smartac China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,12 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,112 HKD) deutlich darunter (Unterschied -6,67 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 0,11 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,82 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Smartac China ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Smartac China-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

Weiterlesen...