First Exchange-Traded VI – First Smid Cap Rising Achievers: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST TR ETF VI":

Für die Aktie First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 30.11.2018 ein Kurs von 20,076 USD geführt.

Die Aussichten für First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers-RSI ist mit einer Ausprägung von 12,31 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 37,92, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Anleger: First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist First Exchange-Traded VI - First Smid Cap Rising Achievers insgesamt ein "Hold"-Wert.