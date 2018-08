First Exchange-Traded III – First Municipal High Income: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GM notiert First Exchange-Traded III - First Municipal High Income per 03.08.2018 bei 50,33 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Exchange-Traded III - First Municipal High Income einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Exchange-Traded III - First Municipal High Income jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. First Exchange-Traded III - First Municipal High Income zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun First Exchange-Traded III - First Municipal High Income anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 51,78 Punkten, was bedeutet, dass die First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: First Exchange-Traded III - First Municipal High Income ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,19). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält First Exchange-Traded III - First Municipal High Income eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 50,19 USD. Der letzte Schlusskurs (50,33 USD) weicht somit +0,28 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (50,3 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,06 Prozent), somit erhält die First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.