First Exchange-Traded III – First Municipal High Income: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Per 06.07.2018 wird für die Aktie First Exchange-Traded III - First Municipal High Income am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 50,321 USD angezeigt.

Wie First Exchange-Traded III - First Municipal High Income derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Exchange-Traded III - First Municipal High Income ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,38, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,25, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über First Exchange-Traded III - First Municipal High Income bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie ein Durchschnitt von 50,16 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,321 USD (+0,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (50,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,3 Prozent), somit erhält die First Exchange-Traded III - First Municipal High Income-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. First Exchange-Traded III - First Municipal High Income erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.