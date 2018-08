First Exchange-Traded – First Dow 30 Equal Weight: Kam das wirklich unerwartet?

Weitere Suchergebnisse zu "First Trust Exchange-Traded Fund":

Per 09.08.2018 wird für die Aktie First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 22,93 USD angezeigt.

Wie First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight von 22,93 USD ist mit +4,46 Prozent Entfernung vom GD200 (21,95 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 22,26 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,01 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Exchange-Traded - First Dow 30 Equal Weight-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.