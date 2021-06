First Energy Metals vergrößert das Projekt Augustus mit dem Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets McNeely

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. (9. Juni 2021) – First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) („First Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Globex Mining Enterprises Inc. („Globex“) (GMX-TSX, GLBXF-OTCQX International, G1MN- Frankfurt ) eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile (100%ige Beteiligung) am Lithiumkonzessionsgebiet McNeely in den Townships LaCorne, Landrienne und Figuery in der kanadischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



