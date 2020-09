First Energy Metals erwirbt Liegenschaft zur Goldexploration im Red Lake-Gebiet von Nordwest-Ontario, Kanada

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. (14. September 2020) – First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) („First Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer Liegenschaft zur Goldexploration im Bergbaugebiet Red Lake im Nordwesten von Ontario, Kanada, abgeschlossen hat. Das Gelände besteht aus 94 Minenkonzessionen, die etwa 1.880 Hektar Land in den Gemeinden Ball und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung