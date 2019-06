First Energy AlphaDEX: Schon gehört?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Für die Aktie First Energy AlphaDEX wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 21.06.2019 ein Kurs von 11,3 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Energy AlphaDEX entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die First Energy AlphaDEX-Aktie ein Durchschnitt von 13,59 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,3 USD (-16,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (11,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,68 Prozent Abweichung). Die First Energy AlphaDEX-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. First Energy AlphaDEX erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die First Energy AlphaDEX-Aktie: der Wert beträgt aktuell 20,14. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist First Energy AlphaDEX hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu First Energy AlphaDEX damit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben First Energy AlphaDEX auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um First Energy AlphaDEX in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass First Energy AlphaDEX hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.