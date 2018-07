First Dorsey Wright People’s Portfolio: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Der Kurs der Aktie First Dorsey Wright People's Portfolio stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 29,57 USD.Unsere Analysten haben First Dorsey Wright People's Portfolio nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Anleger: Die Diskussionen rund um First Dorsey Wright People's Portfolio auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von First Dorsey Wright People's Portfolio sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

