First Derivatives: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "American Water Works":

Der First Derivatives-Kurs wird am 26.06.2020, 23:51 Uhr an der Heimatbörse London mit 2510 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Die Aussichten für First Derivatives haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: First Derivatives ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 44,7 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 110,83 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Derzeit schüttet First Derivatives niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 1,11 Prozentpunkte (0,34 % gegenüber 1,46 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First Derivatives-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2480,04 GBP. Der letzte Schlusskurs (2510 GBP) weicht somit +1,21 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (2530,1 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,79 Prozent), somit erhält die First Derivatives-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die First Derivatives-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.