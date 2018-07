First Cobalt Corp. Aktie: Starker Anstieg!

Im vorbörslichen Handel geht es für die First Cobalt Aktie kräftig nach oben. Am Handelsplatz Tradegate steht die Aktie gleich zu Beginn des Handels 7,33 % fester. An den Handelsplätzen in Kanada und den USA wird sogar ein noch größerer Ausschlag erwartet. Hier sind Werte um 0,7 USD aktuell möglich.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Zuletzt gab es bereits ungewöhnliche Bewegungen!

Bereits vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.