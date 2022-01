First Cobalt Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Für die Aktie Electra Battery Materials stehen per 03.01.2022, 14:17 Uhr 0.305 CAD zu Buche. Electra Battery Materials zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Die Aussichten für Electra Battery Materials haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Electra Battery Materials für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Electra Battery Materials für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Electra Battery Materials insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Electra Battery Materials führt bei einem Niveau von 42,86 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,41 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Electra Battery Materials verläuft aktuell bei 0,32 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 0.305 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,56 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,33 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Electra Battery Materials-Aktie der aktuellen Differenz von -4,55 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

