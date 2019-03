First Citizens BancSharesWar das alles, ?

Der First Citizens BancShares-Kurs wird am 13.03.2019, 12:16 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 424,65 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Citizens BancShares entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Citizens BancShares heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 73,01 Punkten, zeigt also an, dass First Citizens BancShares überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 41,16, was bedeutet, dass First Citizens BancShares hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das First Citizens BancShares-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,38 % ist First Citizens BancShares im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,73 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der First Citizens BancShares beläuft sich mittlerweile auf 427,11 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 424,48 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,62 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 414,83 USD. Somit ist die Aktie mit +2,33 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".