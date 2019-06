First Citizens BancShares -NC: Pleite oder Chance?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert First Citizens BancShares -NC per 12.06.2019, 12:20 Uhr bei 436,31 USD. First Citizens BancShares -NC zählt zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First Citizens BancShares -NC auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,34 ist die Aktie von First Citizens BancShares -NC auf Basis der heutigen Notierungen 48 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (23,69) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der First Citizens BancShares -NC beläuft sich mittlerweile auf 429,17 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 436,31 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,66 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 438,37 USD. Somit ist die Aktie mit -0,47 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Citizens BancShares -NC-Aktie hat einen Wert von 30,26. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,88). Auch hier ist First Citizens BancShares -NC weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,88), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für First Citizens BancShares -NC.