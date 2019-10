First Citizens BancShares -NC: Haben Sie darauf geachtet?

Für die Aktie First Citizens BancShares -NC aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 16.10.2019, 18:28 Uhr, ein Kurs von 481.53 USD geführt.

Die Aussichten für First Citizens BancShares -NC haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet First Citizens BancShares -NC niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0,34 % gegenüber 2,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Die Aktie von First Citizens BancShares -NC gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,15 insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 22,73 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Citizens BancShares -NC damit 6,61 Prozent unter dem Durchschnitt (7,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,38 Prozent. First Citizens BancShares -NC liegt aktuell 6,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".