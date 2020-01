First Busey: Was Sie wissen sollten?

Für die Aktie First Busey stehen per 25.01.2020, 12:20 Uhr 26.72 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. First Busey zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Busey einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Busey jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Busey damit 1,63 Prozent unter dem Durchschnitt (7,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,62 Prozent. First Busey liegt aktuell 1,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,94 und liegt mit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 22,22. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First Busey auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet First Busey nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 0,38 Prozentpunkte (3,24 % gegenüber 2,86 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".