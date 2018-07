First Brazil AlphaDEX: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Für die Aktie First Brazil AlphaDEX wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 24.07.2018 ein Kurs von 12,59 USD geführt.Die Aussichten für First Brazil AlphaDEX haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Brazil AlphaDEX von 12,59 USD ist mit -17,93 Prozent Entfernung vom GD200 (15,34 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 12,76 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der First Brazil AlphaDEX-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Weiterlesen...