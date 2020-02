First Bankshares: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

First Bankshares weist am 12.02.2020, 08:03 Uhr einen Kurs von 34.61 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Bankshares einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Bankshares jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,57. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von First Bankshares zahlt die Börse 28,57 Euro. Dies sind 29 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 22,08. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von First Bankshares investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,39 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,48 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Für First Bankshares liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (34,6 USD) könnte die Aktie damit um -4,62 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die First Bankshares-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.