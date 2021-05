First Bank-hamilton NjDas gibt’s ja gar nicht, ?

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie First Bank-hamilton Nj am 09.05.2021, 04:08 Uhr, mit dem Kurs von 13.36 USD. Die Aktie der First Bank-hamilton Nj wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Bank-hamilton Nj entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: First Bank-hamilton Nj erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 79,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 4,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +74,98 Prozent im Branchenvergleich für First Bank-hamilton Nj bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,1 Prozent im letzten Jahr. First Bank-hamilton Nj lag 73,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Bank-hamilton Nj ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Bank-hamilton Nj-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,86, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,61, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die First Bank-hamilton Nj-Aktie beträgt dieser aktuell 9,21 USD. Der letzte Schlusskurs (13,36 USD) liegt damit deutlich darüber (+45,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält First Bank-hamilton Nj somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (11,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,27 Prozent Abweichung). Die First Bank-hamilton Nj-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird First Bank-hamilton Nj auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

