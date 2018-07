First Bancshares /MS: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GM notiert First Bancshares /MS per 20.07.2018 bei 36,15 USD. First Bancshares /MS zählt zu "Regionalbanken".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First Bancshares /MS auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,55 % ist First Bancshares /MS im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,57 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

