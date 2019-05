First Bancshares /MS: Das ist ein Hammer

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert First Bancshares /MS per 07.05.2019, 11:50 Uhr bei 31,58 USD. First Bancshares /MS zählt zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First Bancshares /MS auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Bancshares /MS mit einer Rendite von -3,4 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,06 Prozent. Auch hier liegt First Bancshares /MS mit 13,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: First Bancshares /MS schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,01 % und somit 1,74 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,75 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,89 und liegt mit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 23,92. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First Bancshares /MS auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.