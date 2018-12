First Asset US & Canada Lifeco Income: Grund zur Sorge?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Asset US & Canada Lifeco Income. Die Aktie schloss den Handel am 11.12.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 10,31 CAD.

Unsere Analysten haben First Asset US & Canada Lifeco Income nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Asset US & Canada Lifeco Income-Aktie hat einen Wert von 99,13. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (69,18). Der RSI25 liegt bei 69,18, was bedeutet, dass First Asset US & Canada Lifeco Income hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für First Asset US & Canada Lifeco Income.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von First Asset US & Canada Lifeco Income für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält First Asset US & Canada Lifeco Income für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist First Asset US & Canada Lifeco Income insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First Asset US & Canada Lifeco Income-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,96 CAD. Der letzte Schlusskurs (10,31 CAD) weicht somit -13,8 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (11,25 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,36 Prozent Abweichung). Die First Asset US & Canada Lifeco Income-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die First Asset US & Canada Lifeco Income-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.