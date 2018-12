First Asset Enhanced Government: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST ASSET ENHANCED GOVT BD ETF":

Der First Asset Enhanced Government-Schlusskurs wurde am 20.12.2018 an der Heimatbörse Toronto mit 10,05 CAD festgestellt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Asset Enhanced Government einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Asset Enhanced Government jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die First Asset Enhanced Government-Aktie: der Wert beträgt aktuell 60. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. First Asset Enhanced Government ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,75). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu First Asset Enhanced Government damit ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: First Asset Enhanced Government lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für First Asset Enhanced Government in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Asset Enhanced Government wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält First Asset Enhanced Government auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.