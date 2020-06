First Asset Enhanced Government Bond ETF: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Für die Aktie First Asset Enhanced Government Bond ETF stehen per 11.06.2020, Uhr 11.28 CAD zu Buche.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Asset Enhanced Government Bond ETF einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Asset Enhanced Government Bond ETF jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber First Asset Enhanced Government Bond ETF. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält First Asset Enhanced Government Bond ETF daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält First Asset Enhanced Government Bond ETF von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei First Asset Enhanced Government Bond ETF konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält First Asset Enhanced Government Bond ETF auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Asset Enhanced Government Bond ETF. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 53,85 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Asset Enhanced Government Bond ETF momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist First Asset Enhanced Government Bond ETF weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,03), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. First Asset Enhanced Government Bond ETF wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.