First Asset Canadian Convertibles: Das hätte keiner erwarten können!

In unserer neuen Analyse nehmen wir First Asset Canadian Convertibles unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die First Asset Canadian Convertibles-Aktie notierte am 17.08.2018 mit 6,42 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unser Analystenteam hat First Asset Canadian Convertibles auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die First Asset Canadian Convertibles-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Asset Canadian Convertibles-Aktie hat einen Wert von 48,84. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55). Auch hier ist First Asset Canadian Convertibles weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für First Asset Canadian Convertibles.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die First Asset Canadian Convertibles-Aktie beträgt dieser aktuell 6,61 CAD. Der letzte Schlusskurs (6,42 CAD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,87 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält First Asset Canadian Convertibles somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (6,49 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,08 Prozent), somit erhält die First Asset Canadian Convertibles-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird First Asset Canadian Convertibles auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.