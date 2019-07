First Asset CanBanc Income Class: Was sagt man dazu?

Am 31.07.2019, 20:33 Uhr notiert die Aktie First Asset CanBanc Income Class an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 11.41 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Unsere Analysten haben First Asset CanBanc Income Class nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber First Asset CanBanc Income Class. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält First Asset CanBanc Income Class daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält First Asset CanBanc Income Class von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Asset CanBanc Income Class ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Asset CanBanc Income Class-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,36, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,24, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent liegt First Asset CanBanc Income Class 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,09. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.