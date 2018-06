First Asset CanBanc Income Class: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Asset CanBanc Income Class, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.06.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 11,88 CAD.

Nach einem bewährten Schema haben wir First Asset CanBanc Income Class auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Asset CanBanc Income Class. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Asset CanBanc Income Class-Aktie hat einen Wert von 71,43. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (57,81). Entgegen dem RSI7 ist First Asset CanBanc Income Class hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für First Asset CanBanc Income Class.

3. Dividende: First Asset CanBanc Income Class schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,89 % und somit 0,96 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,93 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".