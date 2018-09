First American: Endlich!

Der First American-Schlusskurs wurde am 20.09.2018 an der Heimatbörse New York mit 52,71 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First American einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First American jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die First American-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die First American-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First American vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 70 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 32,8 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (52,71 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält First American somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,39 ist die Aktie von First American auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" (50,51) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,19 Prozent liegt First American 0,21 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Specialty Finance" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,98. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.