First AlphaDEX US Energy Sector Index: Aktienanalyse vom 09.07.2018

First AlphaDEX US Energy Sector Index weist zum 06.07.2018 einen Kurs von 15 CAD an der BörseToronto auf.

Unser Analystenteam hat First AlphaDEX US Energy Sector Index auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über First AlphaDEX US Energy Sector Index bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der First AlphaDEX US Energy Sector Index verläuft aktuell bei 12,79 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 15 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,28 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 14,45 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die First AlphaDEX US Energy Sector Index-Aktie der aktuellen Differenz von +3,81 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First AlphaDEX US Energy Sector Index-Aktie hat einen Wert von 40,91. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,46). Auch hier ist First AlphaDEX US Energy Sector Index weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,46), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für First AlphaDEX US Energy Sector Index.