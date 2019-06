First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index: Endlich!

First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index notiert aktuell (Stand 11:45 Uhr) mit 26,25 CAD fast unverändert (+0.18 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Wie First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index-Aktie ein Durchschnitt von 26,21 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,2 CAD (-0,04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (27,13 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,43 Prozent), somit erhält die First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 97,67 Punkten, was bedeutet, dass die First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index überkauft (Wert: 97,67), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Damit erhält First AlphaDEX US Consumer Discretionary Sector Index eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.