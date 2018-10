FirstService: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In unserer neuen Analyse nehmen wir FirstService unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die FirstService-Aktie notierte am 30.10.2018 mit 93,96 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Wie FirstService derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: FirstService erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 9,28 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,96 Prozent im Branchenvergleich für FirstService bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,28 Prozent im letzten Jahr. FirstService lag 2,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der FirstService-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 97,22 CAD mit dem aktuellen Kurs (93,96 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -3,35 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 107,88 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-12,9 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für FirstService ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die FirstService-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die FirstService-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FirstService vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 82,33 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -12,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (93,96 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält FirstService somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.