FirstService: Lohnt sich das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie FirstService. Die Aktie notiert im Handel am 22.03.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 113,97 CAD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die FirstService-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (86,33 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -22,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 111,64 CAD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält FirstService eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der FirstService-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 104,89 CAD. Der letzte Schlusskurs (111,64 CAD) weicht somit +6,44 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 112,12 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,43 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für FirstService ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die FirstService-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: FirstService ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,84 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,83 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.