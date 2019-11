FirstEnergy: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "FirstEnergy":

Per 03.11.2019, 04:22 Uhr wird für die Aktie FirstEnergy am Heimatmarkt New York der Kurs von 48.33 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Dienstprogramme".

FirstEnergy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die FirstEnergy-Aktie ein Durchschnitt von 44,06 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 48,36 USD (+9,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 47,79 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,19 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für FirstEnergy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. FirstEnergy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: FirstEnergy hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,14 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.54%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,4 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die FirstEnergy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (48 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,74 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 48,36 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält FirstEnergy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.