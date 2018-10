Firmware-Update für Panasonic TVs / Sprachassistenz: Update für Google Assistant und Amazon Alexa ab 30. Oktober 2018 verfügbar (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Zu den größten Smart Home Trends gehören mittlerweile vor allemsprachgesteuerte Geräte. Bereits im Dezember 2017 brachte Panasonicden Lautsprecher SC-GA10 mit integriertem Google Assistant auf denMarkt. Dieser verbindet erstklassigen Sound mit komfortablerSprachsteuerung beim Musikhören und Erledigen vieler Alltagsaufgaben.Damit steht er im Zentrum eines vernetzten, sich stetig weiterentwickelnden Zuhauses, für das immer mehr Smart Devices verfügbarsind. Im Zuge dessen kündigt Panasonic für Ende Oktober 2018Firmware-Updates für alle 2018er 4K UHD TV Modelle (ab FXW654 Serie)an. Mit der Softwareaktualisierung können die entsprechenden TVsnicht nur per Google Assistant (z.B. Panasonic SC-GA10), sondern auchmit Amazon Alexa gesteuert werden.Das Firmware-Update wird ab 30. Oktober 2018 alsUpdate-over-the-air verfügbar sein.Aktuelle Videos zu unseren Fernsehern finden Sie auf YouTubeunter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7ED484E078FCF4CBei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html undwww.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell