Firmenwagen-Award 2019: Rekordergebnis für SKODA bei AUTO BILD-Leserwahl (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Leser küren SKODA Modelle in vier Kategorien zum bestenFirmenwagen- Flaggschiff SKODA SUPERB dominiert Mittelklasse derImportfahrzeuge- Bestseller SKODA OCTAVIA gewinnt Import-Kompaktklasse- SKODA KAROQ beliebtestes Import-SUV als Firmenwagen- Im Kleinwagensegment ist SKODA FABIA Importsieger für ProfisSKODA ist die erfolgreichste Marke des Firmenwagen-Award 2019 derFachzeitschrift AUTO BILD: Der tschechische Automobilhersteller setztsich mit gleich vier Baureihen durch. Das Topmodell SUPERB gewinntdie Mittelklasse, der OCTAVIA überzeugt in der Kompaktklasse, mit demKAROQ erobert SKODA die Spitze im SUV-Segment und der FABIA glänztals beliebtester Kleinwagen unter Profis. Alle genannten Modellewurden jeweils Importsieger ihrer Kategorie."An Firmenwagen werden besondere Ansprüche gestellt", betont FrankJürgens, Sprecher der Geschäftsführung SKODA AUTO Deutschland. "ObPflegedienst, Handelsvertreter oder Chef auf Dienstreise - beiFirmenwagen spielen neben Komfort, Sicherheit und Raumangebotinsbesondere auch Effizienz und Zuverlässigkeit eine entscheidendeRolle. Gerade deshalb freut es uns sehr, mit unseren Fahrzeugen ingleich vier Segmenten gewonnen zu haben."Bis zum 8. September 2019 konnten die AUTO BILD-Leser onlineabstimmen und in sieben Kategorien ihre Favoriten küren. Nominiertwaren die laut Kraftfahrt-Bundesamt meistzugelassenen Fahrzeuge desersten Halbjahres 2019.Gewerblich genutzte Kleinwagen tummeln sich vor allem im urbanenBereich und müssen besonders praktisch, wendig und sparsam sein. Indieser Kategorie setzte sich der SKODA FABIA als beliebtestesFirmenauto unter allen Importmodellen durch. Zu seinen Pluspunktengehören unter anderem sein großzügiges und variables Raumangebot, diein seiner Klasse besonders komfortable Ausstattung, sinnvollesZubehör und zurückhaltender Verbrauch.Die Kompaktklasse ist im Segment der beruflichen Vielfahrerbesonders stark beheimatet. Der OCTAVIA ist die bestverkaufteBaureihe und Herzstück von SKODA. Seine dritte Generation vereint eingroßzügiges Raumangebot, hohe Funktionalität, zahlreiche Sicherheits-und Komfortfeatures sowie ein gutes Preis-/Wertverhältnis zu einemstimmigen Gesamtpaket. Das sahen auch die Leser so und wählten ihnzum Importsieger der Kompaktklasse.Im SUV-Segment eroberte der SKODA KAROQ den ersten Platz unter denImportmodellen. Das Kompakt-SUV überzeugt mit viel Platz undhochmodernen Ausstattungsextras wie etwa dem auf Wunsch verfügbarenVirtual Cockpit.Auch wenn Manager oder der Chef selbst im SKODA SUPERB unterwegssind, zählt neben den Qualitäten als rollendes Büro noch immer dasArgument Spitzentechnik zu Spitzenpreisen. Der SUPERB beeindruckt alsSieger unter den Importfahrzeugen der Mittelklasse mit viel Platz fürPassagiere und Gepäck sowie modernen Assistenzsystemen. Seit Mai 2019punktet das umfassend überarbeitete SKODA Flaggschiff zusätzlich mitneuen Technologien wie etwa dem vorausschauenden adaptivenAbstandsassistenten und dem Side Assist sowie einem aufgewertetenInnenraum. Darüber hinaus bietet SKODA den SUPERB als erstes Modellder Unternehmensgeschichte jetzt auch mit Plug-in-Hybridantrieb* an. 