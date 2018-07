Firmenich-Tochter Agilex schliesst Kauf von Fragrance West ab

Zürich/New Jersey (awp) - Agilex Fragrances, eine Tochter des Aromen- und Riechstoffherstellers Firmenich, hat ihre jüngste Übernahme in den USA abgeschlossen. Mit dem Kauf von Fragrance West werde die Präsenz an der Westküste des Landes ausgeweitet, teilte Agilex am Montag mit.

Fragrance West werde komplett in Agilex integriert und künftig unter dem Namen der Firmenich-Tochter am Markt auftreten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten