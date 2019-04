Firmenadressen Update bei Address-Base

Weingarten (ots) - Die Address-Base GmbH & Co. KG verkauft unterhttps://www.address-base.de über ihren Online-Shop Firmenadressen.Regelmäßige Aktualisierungen sorgen über alle Daten hinweg für einenqualitativ hochwertigen Adressbestand. Das jährliche Haupt-Updatesorgt nun für frisches Adressmaterial und Erweiterungen.Regelmäßige Prozesse zur Aktualisierung der Adressen gehören beiAddress-Base zum Tagesgeschäft. Automatisierte Mechanismen werden mitmanuellen Abläufen vermischt, um eine möglichst umfangreiche unddifferenzierte Aktualisierung sicher zu stellen. Einzelne Quellenwerden in bestimmten Prüfintervallen abgeglichen und Änderungengespeichert. Beim jährlichen Haupt-Update werden alle Quellengrundlegend überprüft. Über sämtliche Adressen laufen wiederholtverschiedene Plausibilitätstests. Außerdem werden Dublettenabgleichein verschiedenen Härtestufen vorgenommen. Auf diese Weise werdeneindeutige und mögliche Dubletten unterschieden.Durch die verschiedenen Tests und Methoden ergeben sich zum einenAdressen, die ohne manuelle Prüfung nutzbar sind. Diese werden direktim Online-Shop angeboten, über den Kunden automatisiert bestellenkönnen. Zum anderen ergeben sich Adressen, die vor Auslieferungmanuell geprüft werden sollten. Diese werden bei manuellen Angebotenberücksichtigt. Somit ergeben sich bei manuellen Angeboten oft andereStückzahlen als im Shop. Diese werden bei Address-Base wegen demhöheren Aufwand geringfügig teurer angeboten."Aktualität ist im Adresshandel ein wichtiges Kriterium, wennnicht sogar das wichtigste. Wir bemühen uns hier unsere Prozessestetig zu verbessern, aber ein Komplettabgleich aller Quellen istlogistisch einfach nur einmal jährlich möglich. Viel öfter wäre auchnicht sinnvoll, da wir ja wesentlich öfter die einzelnen Quellenprüfen und die Änderungen stammübergreifend dann nicht mehr sehrgravierend sind", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.Irrläufer sind trotz aller Aktualisierungen im Adresshandel Gangund Gebe. Address-Base kommuniziert auf der Webseite und auf Anfragebis zu 10% Irrläufer. Damit liegt der Anbieter im branchenüblichenRahmen. Die Quote kann je nach Gebiet und Branche geringer ausfallenoder mitunter sogar höher. Im Ernstfall werden dem Kunden bei zuhohen Fehlerquoten Ausgleichsadressen oder sogar Gutschriftenangeboten.Zukünftig plant Address-Base die Fehler- und damit auch dieIrrläuferquoten der Kunden weiter zu verringern. Dafür werdenmitunter ganze Quellen gestrichen, wenn diese durch die Automatismenoder durch manuelle Stichproben als durchschnittlich zu starkveraltet bewertet werden. Dieses Verfahren hebt die durchschnittlicheQualität, aber verringert das Gesamtvolumen. Deswegen müssenkontinuierlich neue Quellen erschlossen werden.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99E-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell