Firmen wollen Wüstensand für Bau nutzbar machen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Firmen in Deutschland tüfteln an Verfahren, um Wüstensand für die Bauindustrie nutzbar zu machen.



Da weltweit Menschen in die Städte strömen, wird Sand und Kies für Beton knapp. Doch Wüstensand ist dafür zu fein und haftet zu wenig.

Das kleine Münchner Unternehmen MultiCon etwa hat eine Technik entwickelt, um feine Sande zu Mehl zu zermahlen und bei schnellem Drehen auf Pelletiertellern zu größeren Granulaten zu verdichten. Die Stoffe aus Wüstensand werden dann mit einem in Hochgeschwindigkeitsmischern hergestellten Zementleim vermengt, wie der Technische Direktor Helmut Rosenlöcher sagte. "Der Bedarf im Mittleren Osten ist enorm." Selbst Wüstenstaaten müssen Sand etwa aus Australien importieren, was umweltschädlich ist. In Deutschland ist das MultiCon-Verfahren noch nicht zugelassen.

Der Thüringer Unternehmer Gerhard Dust hat ferner ein System entwickelt, um vorgeformte Bausteine aus Sand oder Schutt zu gießen. Seine Firma Polycare verwendet dazu Polyesterharz als Bindemittel, um aus Sand oder Schutt Polymerbeton herzustellen. "Er ist härter als Granit und härtet in 20 Minuten aus." Auch Wüstensand sei dazu verwendbar. Die Bausteine können Menschen in Krisenregionen oder nach Naturkatastrophen helfen, schnell mit Material am Ort Häuser zu errichten. Polycare habe die Zulassung in Afrika und eine erste Fabrik in Namibia aufgebaut. Verhandlungen für weitere würden geführt.

Im globalen Bauboom habe sich die Nachfrage nach Sand und Kies binnen 20 Jahren verdreifacht, teilte jüngst die UN-Organisation Unep mit. Auch in Deutschland fehlt in Metropolen schon Sand am Bau. Zwar gibt es große Vorkommen, doch sie liegen in Naturschutzgebieten, unter Wohn- und Gewerbeflächen, Straßen und Schienen und sind kaum nutzbar./als/DP/jha