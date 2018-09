Firmen und Verbände beraten Chancen für Zusammenarbeit mit Polen

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die wirtschaftlichen Chancen einer Zusammenarbeit mit Polen stehen am Dienstag (10.00 Uhr) im Mittelpunkt einer Tagung in Neubrandenburg.



An der Industrie- und Handelskammer soll eine Bilanz der EU-Mitgliedschaft Polens gezogen und ein Ausblick auf künftige Projekte gegeben werden. Zum "IHK-Wirtschaftstag Polen" werden unter anderem der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Polnischen IHK Michael Kern und mehrere polnische Wirtschaftsexperten erwartet.

Polen war 2017 mit einem Wertumfang von 1,21 Milliarden Euro der wichtigste Handelspartnern Mecklenburg-Vorpommerns. Export und Import halten sich fast die Waage. Etliche deutsche Firmen haben einen Teil der Fertigung im Nachbarland. Die Großstadt Stettin (Szczecin) lockt zudem mit Sonderwirtschaftszonen und anderen Förderungen verstärkt Firmen an.

Fachleute sehen die Hauptstadt der Woiwodschaft Westpommern mit 410 000 Einwohnern, vielen Hochschulen, Hafen und der Anbindung an Berlin als Wachstumsmotor auch für Vorpommern./ww/DP/tos