Firexo: Bahnbrechende neue Flüssigkeit revolutioniert die Brandbekämpfung

Neue Flüssigkeit eignet sich zum schnellen Löschen allerBrandklassen (A, B, C, D, E & F)Umweltfreundlich, kühlt Materialien schnell aufBerührungstemperatur ab und erfordert kleine Menge zurBrandbekämpfungMit der Weltpremiere von Firexo wird die Brandbekämpfungdramatisch verkürzt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/779690/Firexo_Logo.jpg )Bei einem Test genügten neun Liter der Flüssigkeit, um einenFahrzeugbrand in nur 53 Sekunden zu löschen. Bei herkömmlichenMethoden kann es bis zu einer Stunde dauern mit einem Wasserverbrauchvon bis zu 1.800 Litern.Aber damit nicht genug: Firexo ist die einzige Lösung, die zumLöschen aller Brandklassen geeignet ist (A, B, C, D, E & F). Dazugehören elektrische Komponenten, Kraftstoff, Gas, Öl, Metalle undfeste brennbare Materialien.Professionelle Feuerwehrleute und Haushalte auf der ganzen Weltkönnen sich ab jetzt auf Firexo verlassen ohne die Sorge, welcherFeuerlöscher für welchen Brand geeignet ist.Firexo ist umweltfreundlich. Die ungiftige, biologisch abbaubareFlüssigkeit wird aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und istpH-neutral. Es kühlt Materialien auf Berührungstemperatur ab,verursacht weniger Schutt und kann Brände mit einer kleinen Mengelöschen.Vorstellbar ist ein schnell einsatzbereites Motorrad, das zurBekämpfung jedes vorstellbaren Brands geschickt wird und genugFlüssigkeit transportiert, um bis zu drei Fahrzeuge zu löschen. Dieswurde mit Firexos eigenem Vorführmodell eindrucksvoll unter Beweisgestellt.Normalerweise werden zur Bekämpfung eines Fahrzeugbrands bis zudrei Löschfahrzeuge mit Mannschaft entsandt. Neben Wasser wirdmöglicherweise Schaum versprüht, der umweltschädlich ist und nichtohne vorherige Genehmigung verwendet werden darf.Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte die englische Feuerwehr undRettung (Fire and Rescue Services, FRS) 564.827 Einsätze, ein Prozentmehr als im Vorjahr. Dies unterstreicht den Bedarf an einerzeitsparenden Lösung.[1].Die momentane Löschdauer bedeutet, dass Bürogebäude immer nochnicht ausreichend vor den Schäden geschützt sind, die ein Feueranrichten kann, bevor es gelöscht ist. Für das Gewerbe ist es extremschwierig, sich von einem katastrophalen Brand zu erholen. Esverwundert daher nicht, dass 80 % aller Unternehmen innerhalb von 18Monaten nach einem Großbrand bankrott gehen.[2]. Feuerwehren undFirmen, die mit Firexo ausgestattet sind, könnten diese Zahldramatisch reduzieren.Dave Breith, CEO von Firexo, sagte: "Momentan dauert die Löschungvon Bränden jeder Kategorie zu lange. Menschen, die Sachen,Wertgegenstände, Häuser, Anlagen und liebe Menschen verloren haben,würden dem zustimmen. Das lebensrettende Potenzial von Firexo istklar.""Es kann überall dort verwendet werden, wo sich normaleFeuerlöscher finden - von Feuerwehrleuten und im Notfall auch vonPrivatpersonen zu Hause. Es eignet sich gleichermaßen für kleineBrände oder auch Waldbrände. Die Revolution der Brandbekämpfung istda, und die Möglichkeiten sind grenzenlos."Firexo gibt es in vier verschiedenen Ausführungen: Sachet fürbrennendes Fett, Spray für kleinere Brände, Extinguishers mit dreiGrößen von Feuerlöschern für Privathaushalte und kleine bis großeUnternehmen und Mass für große Organisationen und Feuerwehren. Eswerden auch globale Lizenzverträge angeboten.Quellenangaben1. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732555/fire-and-rescue-incident-march-2018-hosb1618.pdf2. Umfrage NFU Mutual, erschienen in:http://elitebusinessmagazine.co.uk/finance/item/up-in-flamesInformationen zu FirexoFirexo engagiert sich für den Schutz von Menschenleben, indem eseffizientere und sicherere Methoden zur schnellen Löschung vonBränden aller Art entwickelt. Es bietet die effizienteste Lösung amMarkt, ob bei Bränden zu Hause, an öffentlichen Orten oder inprivaten Organisationen.Weitere Informationen zu Firexo erhalten Sie unterhttps://firexo.com/.Bei Interesse wenden Sie sich gerne an das Firexo PR-Team unter:firexo@berkeleypr.com+44(0)118-334-8126