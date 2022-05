Firework schließt mit 150 Millionen US-Dollar SoftBank Vision Fund 2-Led Series B ab, um die Zukunft des Handels weiter zu gestalten

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Marktführer im Bereich Livestreaming erhält einen großen Schub bei seinem Versuch, das Kundenerlebnis und die Kundenbindung im Web 3.0 neu zu definierenFirework, die führende Livestreaming-Commerce- und digitale Transformationsplattform, hat sich eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Dollar gesichert, angeführt vonSoftBank Vision Fund 2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545810-1&h=441387883&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545810-1%26h%3D1051195745%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvisionfund.com%252F%26a%3DSoftBank%2BVision%2BFund%2B2&a=SoftBank+Vision+Fund+2).Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die öffentliche Stimmung gegenüber den „Walled Gardens" von Big Tech - den großen, geschlossenen Ökosystemen, die von Unternehmen wie Facebook und Amazon verkörpert werden - immer angespannter wird. Die jüngste Ankündigung der Facebook-Muttergesellschaft Meta, eine Gebühr von 47,5 % auf alle Transaktionen in ihrer Metaverse-App Horizon Worlds zu erheben, war der jüngste Brennpunkt in der Debatte um die Zentralisierung des Internets.Mit den neu erworbenen Mitteln will Firework das Wachstum in einer Vielzahl von Bereichen beschleunigen und verfolgt die kühne, langfristige Vision, die digitale Landschaft mit seiner dezentralen Infrastruktur umzugestalten, auf der Unternehmen mit Kunden und Zuschauern zu ihren eigenen Bedingungen in Kontakt treten und Transaktionen durchführen können. Auf kurze Laufzeit will das Unternehmen die Akquise von Talenten in den Bereichen Technik, Produkt und Marketing verstärken und mehrere Verbesserungen an seiner gesamten Plattform vornehmen.„Mit dieser Investition läuft unser Wachstumsmotor auf allen Zylindern", sagte Vincent Yang, Mitbegründer und CEO von Firework. „Unsere Kerntechnologie und unser Geschäftsmodell haben sich bereits vielfach auf dem Markt bewährt. Mit diesem Kapital zur Umsetzung unserer Vision kann sich Firework nun voll und ganz auf die Weiterentwicklung und das Wachstum in all seinen Formen konzentrieren - den Ausbau unseres Teams, den Ausbau unserer Nutzerbasis und den Ausbau unserer Technologie, um sicherzustellen, dass die Firework-Plattform immer auf dem neuesten Stand der Kundenerfahrung der nächsten Generation bleibt."Erfolg führt zu ErfolgDas Ergebnis der Series B-Finanzierungsrunde von Firework ist zu einem großen Teil auf eine Reihe von Erfolgen zurückzuführen, die bis ins erste Quartal 2021 zurückreichen. Mit mehreren bahnbrechenden Akquisitionen von Kunden und Partnern - wie Albertsons Companies, The Fresh Market und Omnicom Media Group -, einer strategischen Investitionspartnerschaft mit American Express Ventures und zahlreichen hochkarätigen Neueinstellungen von Führungskräften hat sich Firework zum klaren Spitzenreiter im Rennen um die Führung des noch jungen nordamerikanischen Livestream-Commerce-Marktes entwickelt.In China machte der Livestream-Handel 300 Milliarden US-Dollar Umsatz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545810-1&h=1083297003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545810-1%26h%3D3840524286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forbes.com%252Fsites%252Fjohnkoetsier%252F2022%252F01%252F22%252Flivestream-shopping-a-500-billion-market-in-2022-as-amazon-google-facebook-tiktok-jump-in%252F%253Fsh%253D68967cc13bc5%26a%3D%2524300%2Bbillion%2Bin%2Bsales&a=300+Milliarden+US-Dollar+Umsatz)im Jahr 2021 etwa 12 % des gesamten E-Commerce-Umsatzes im Einzelhandel aus und wird 2023 voraussichtlich fast 20% erreichen. Der nordamerikanische Markt hingegen erreichte weniger als 6 Milliarden US-Dollar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545810-1&h=3660774622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545810-1%26h%3D1421111384%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forbes.com%252Fsites%252Fjohnkoetsier%252F2022%252F01%252F22%252Flivestream-shopping-a-500-billion-market-in-2022-as-amazon-google-facebook-tiktok-jump-in%252F%253Fsh%253D50b740303bc5%26a%3Dless%2Bthan%2B%25246%2Bbillion&a=weniger+als+6+Milliarden+US-Dollar)gerade einmal 0,1 % der gesamten Online-Verkäufe. Die Mitbegründer von Firework, Vincent Yang und Jerry Luk, waren sich der enormen Möglichkeiten bewusst, als sie das Unternehmen im Jahr 2017 gründeten. Auch den Anlegern ist dies nicht entgangen. Firework hat bisher über 235 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten.Aber die Vision bestimmt seinen Wert„Kurze Videos und Livestreaming sind heute die Standardsprache des digitalen Zeitalters, das die Art und Weise, wie Verbraucher online mit Marken und Produkten umgehen, verändert", sagte Linda Yu, Partnerin bei SoftBank Investment Advisers. „Wir glauben, dass Firework Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Websites mit Hilfe von Videos in soziale und erzählerische Zentren zu verwandeln, damit sie tiefere, langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen können. Vincent und Jerry haben ein beeindruckendes Team im Bereich des digitalen Handels zusammengestellt und wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ein Kundenerlebnis der nächsten Generation zu schaffen."Im Rahmen der Transaktion wurde Linda Yu in den Verwaltungsrat von Firework berufen.„Wir haben uns aus einer Vielzahl von Gründen für die Zusammenarbeit mit SoftBank Investment Advisers entschieden, angefangen bei ihrer beispiellosen Expertise im Bereich E-Commerce bis hin zu ihrem umfangreichen Netzwerk", sagte Jerry Luk, Mitbegründer und Präsident von Firework. „Aber vor allem haben wir uns für Softbank Investment Advisers entschieden, weil sie eine gemeinsame Vision haben. Wir haben große Ambitionen bei Firework - wir wollen die Infrastruktur werden, auf der die nächste Generation des Internets aufgebaut und betrieben wird - und Softbank Investment Advisers unterstützt diese Vision."Informationen zu FireworkFirework ist weltweit führend bei der Vermenschlichung des offenen Webs durch die Sprache der Videos. Durch die Nutzung von Shoppable Video, Live-Streaming-Commerce und leistungsstarken Monetarisierungsfunktionen ermöglicht Firework den dynamischsten und aufregendsten Einzelhändlern, Verbrauchermarken und Verlagen der Welt, ansprechende Videoerlebnisse auf ihren eigenen und von ihnen betriebenen digitalen Websites und über alle Kanäle hinweg auf globaler Ebene aufzubauen. Firework ermöglicht es Unternehmen, Online-Videos ein neues Maß an Authentizität und Verbundenheit zu verleihen, indem sie mit Digital Natives in der Sprache sprechen, die sie vollständig verstehen - und die Kontrolle über ihre eigenen Kundendaten übernehmen. 