Firefinch-Aktie: Droht jetzt der Totalausverkauf?

Kurslücken, so gewaltig wie diese sieht man Anleger zum Glück nur selten und das Drama ist kaum in Worte zu fassen, denn gestern notierte die Firefinch-Aktie noch oberhalb ihres 50-Tagedurchschnitts und deutete durch den leichten Kursanstieg an, dass es den Bullen möglicherweise gelingen könnte, den EMA50 erfolgreich zu verteidigen. Heute sieht die Welt umso dramatischer aus und bezeichnend ist, dass… Hier weiterlesen