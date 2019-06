Fire Shield SSD(TM) von Innodisk hat eine direkte Feuerbeständigkeit von über 800 °C

Jahrelanges Experimentieren und innovatives Design haben Innodisksneuestes "Blackbox"-Datenspeichergerät für Aufzeichnungen inTransportmitteln hervorgebracht: Fire Shield SSD(TM)Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Nach vielen Versuchen und einemlangen Entwurfsprozess hat das Fire Shield SSD(TM) im wahrsten Sinnedes Wortes seine Feuertaufe bestanden. Nachdem das Gerät einem30-minütigen direkten Flammtest bei 800 °C unterzogen wurde, ergabenVergleiche vor und nach den Tests eine 100%ige Datengenauigkeit. DasUS-Patent ist bereits durch das Marken- und Patentamt USPTO erteiltworden.Das Design des Fire Shield SSD(TM) lehnt sich an das Konzept derBlackbox an. Das Gerät wird in Fahrzeugen und öffentlichenVerkehrsmitteln platziert, um die Unfalluntersuchung zu erleichtern.Moderne Fahrzeuge sind unter dem Gesichtspunkt der Sicherheitkonzipiert. Aber unabhängig aller Sicherheitsvorkehrungen stelltFeuer immer ein Risiko dar. Allein in den USA ereignen sich jedesJahr mehr als 400 feuerbedingte Fahrzeugunfälle, und was oftvergessen wird, ist die Bedeutung von Daten nach einem solchenUnfall, da sie der einzige Hinweis auf die zugrunde liegendenUrsachen sein könnten. Aus diesem Grund hat Innodisk das Fire ShieldSSD(TM) entwickelt.Um die Bedingungen eines Hochtemperatur-Unfallszenarios zusimulieren und die Robustheit des Gerätes zu testen, wurde InnodisksFire Shield SSD(TM) einem 30-minütigen direkten Flammtest bei 1500Fahrenheit (800 Grad Celsius) unterzogen. Das Ergebnis zeigteeindrucksvoll die Robustheit und Datenerhaltungsfähigkeit derneuesten Innovation von Innodisk.Das Fire Shield SSD(TM) besteht aus einer dreifachen Schutzschichtzwischen der Umgebung und den Kernkomponenten. Die Schichten bestehenaus einer feuerbeständigen Kupferlegierung, einem Laufwerkschützenden Steckverbinderdesign und einem wärmedämmendenAuskleidungsmaterial. Durch die Kombination von mehr als 20verschiedenen hitzebeständigen Materialien mit geringenWärmeleiteigenschaften schützt die SSD den NAND-Flash effektiv vorextremer Hitze.Innodisks Fire Shield SSD(TM) ist in einem SATA3,5-Zoll-SSD-Format erhältlich und wird am Innodisk-Stand auf derdiesjährigen Computex in Taipeh ausgestellt.Informationen zu InnodiskInnodisk wurde von Forbes Asia unter die Unternehmensliste "200Best Under A Billion" gewählt und ist ein serviceorientierterAnbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebettetenPeripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. AlsUnternehmen mit zufriedenen Kunden in den BereichenEmbedded-Technologien, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowieCloud-Speicherung und mehr zeichnen wir uns durch unser Engagementfür anpassungsfähige, zuverlässige Lösungen und unvergleichlichenService aus.Weitere Informationen zu Innodisk finden Sie unterhttps://www.innodisk.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/831493/Innodisk_Corporation_Logo.jpgPressekontakt:Yvonne Liuyvonne_liu@innodisk.com+886-2-7703-3000 x1515Original-Content von: Innodisk, übermittelt durch news aktuell