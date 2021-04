Fintech mit Haftungsdach: Inno-Invest startet Finanzplattform für vertraglich gebundene Vermittler / Der Vermögensverwalter kooperiert mit Interactive Brokers, der Comdirect und der V-Bank

Köln (ots) - Die digitale Antwort auf klassische Haftungsdach-Formate gibt es ab jetzt bei der Inno-Invest (https://www.inno-haftungsdach.de). Anlagevermittler wie Versicherungsmakler sowie ehemalige Private Banker, etablierte Vermögensverwalter und Fondmanager finden Anschluss am Haftungsdach.Neben klassischen Vertriebsangeboten, wie die Vermittlung von Investmentfonds, bietet das Fintech innovative Investmentlösungen. Im Fokus stehen dabei die Umsetzung und Etablierung von digitalen Prozessen. Haftungsdachpartner erhalten dadurch Zugang zu onlinebasierten Vertriebswegen und Beratungstools. Zudem öffnet sich für Anlagevermittler die Tür zur Online-Vermögensverwaltung. Auch die Umsetzung eines modernen Marktauftritts übernimmt die Inno-Invest. Der Leiter des Haftungsdachs, Alexander Titsch-Rivero, ist sich sicher: Wer sich heute modern und digital aufstellen und die BaFin-Erlaubnis eines Finanzportfolioverwalters für sich nutzen will, landet automatisch bei der Inno-Invest.Die organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an KWG-lizenzierte Wertpapierunternehmen sind enorm. Eigenkapitalvorschriften und hohe laufende Betriebskosten stellen Finanzdienstleister vor große Herausforderungen. Daher bietet Herbert Schmitt, Gründer der Inno-Invest, mit dem Haftungsdach professionellen Finanzdienstleistern das Renommee eines digitalen und hochmodernen Vermögensverwalters an.Haftungsdachpartner können mit den Lösungen des Wertpapierunternehmens einen entscheidenden Teil ihres administrativen Aufwands kostengünstig auslagern. Sie erhalten so einen rechtlichen Rahmen innerhalb dessen sie mit hoher Handlungssicherheit klassisch oder digital agieren können. Damit haben an die Inno-Invest angebundene Vermittler die Möglichkeit, sich neuen Ertragsfelder zu öffnen und ihren Marktauftritt, ihre Reichweite sowie den Aktionsradius deutlich zu vergrößern.Bei der Inno-Invest erhalten Anlagevermittler somit das Beste aus analoger und digitaler Welt: Traditionelle Banker (insgesamt über 130 Jahren Erfahrung bei renommierten Privatbanken) sowie erfahrene IT-Spezialisten bilden zusammen ein modernes und fachlich-versiertes Netzwerk mit hohen qualitativen Ansprüchen.Über das UnternehmenDie Innovative Investment Solutions GmbH (kurz Inno-Invest) wurde 2014 vom Darmstädter Herbert Schmitt als klassische Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden in Frankfurt am Main gegründet. Mit traditionellen Wurzeln gestartet, vollzog die Inno-Invest in den Jahren 2017 bis 2019 einen sich selbst auferlegten digitalen Wandel, hin zum modernen Robo Advisor bzw. Fintech für die Online-Vermögensverwaltung. Heute hat der Vermögensverwalter seinen Geschäftssitz in Köln. Neben der professionellen Vermögensverwaltung stellt die Inno-Invest ein Haftungsdach für professionelle Finanzdienstleister. Die Gesellschaft besitzt folgende Erlaubnisse gemäß §32 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Kreditwesengesetz: Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung.Pressekontakt:Herr Herbert SchmittE-Mail: hallo@inno-invest.deHerr Alexander Titsch-RiveroE-Mail: atr@inno-invest.dePostanschriftGoltsteinstraße 87a50968 KölnTelefon: +49 (221) 800 453 77Website: www.inno-haftungsdach.deOriginal-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell