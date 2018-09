Fintech Group: Bringt Österreich-Deal den erhofften Ausbruch?

Die Fintech Group hat die Gunst der Stunde genutzt. Nachdem die österreichische Bawag im vergangenen Herbst an die Börse gegangen war, hatte sie angekündigt, ihre bisherige Kooperation in Sachen Bankgeschäft mit der österreichischen Post beenden zu wollen. In diese Bresche ist nun die Fintech Group gesprungen. Über ein noch zu gründendes 50/50-Joint-Venture wird die Fintech Group zukünftig Finanzdienstleistungen über Postschalter anbieten.

Fintech ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.