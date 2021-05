Fintech Aktie: Nasdaq demokratisiert Informationen und treibt den On-Demand-Finanztrend voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

In Anerkennung dieser disruptiven Innovatoren, die positive und vielfältige Veränderungen im Finanzdienstleistungsbereich schaffen, unterhielt sich Benzinga mit Garrick Stavrovich und Devin McCarthy von Nasdaq Inc.(NASDAQ:NDAQ) über das Nasdaq Fund Network.

Nasdaq ist in seinem Kern ein Finanztechnologieunternehmen.

Neben der Unterstützung von Firmen wie Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) und Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) bietet Nasdaq zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen an



