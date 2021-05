Fintech-Aktie: Metromile akzeptiert Prämien und zahlt Schäden in Bitcoin!

Metromile Inc. (NASDAQ:MILE), ein auf Versicherungen fokussiertes Fintech, das von Datenwissenschaft und maschinellem Lernen angetrieben wird, gab am Donnerstag bekannt, dass es Versicherungsnehmern die Möglichkeit geben wird, für Versicherungen zu zahlen und Zahlungen für Ansprüche in Bitcoin(CRYPTO: BTC) oder US-Dollar zu erhalten.

Gegründet im Jahr 2011, Metromile bietet nicht-traditionelle Auto-Besitzer, wie diejenigen, die Verwendung von Transport-Dienste wie Uber Technologies Inc(NYSE:UBER) und Lyft



