FintechOS aktualisiert Plattform zur Steigerung der Produktivität der Finanztechnologie

London (ots/PRNewswire) -- FintechOS 22 ermöglicht es Finanzdienstleistern, digitale Projekte zu beschleunigen, ohne ein hohes Maß an technologischem Know-how und Investitionen zu benötigen- Zu den neuen Möglichkeiten gehören "Buy Now, Pay Later", Split-Pay-Darlehen, Überziehungs- und Kreditoptionen für Endkunden sowie neue Hypothekenprodukte- Die Plattform leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung einer "hochproduktiven Finanzinfrastruktur" für Finanzinstitute, die mit digitalen Transformationsprojekten zu kämpfen haben- FintechOS 22 wird auf dem FintechOS Leap (2. bis 4. November) vorgestellt, der jährlichen dreitägigen virtuellen Veranstaltung des Unternehmens, auf der Erfolge, Herausforderungen und bewährte Verfahren für Finanzinnovationen präsentiert werden.FintechOS (https://fintechos.com/), ein globaler Technologieanbieter für Banken, Versicherungen, Kreditgenossenschaften und andere Finanzdienstleistungsunternehmen, hat heute seine neueste Produktversion FintechOS 22 vorgestellt. FintechOS 22 kombiniert kompatible digitale und Kerngeschäftsblöcke mit einem No-Code/Low-Code-Ansatz, der durch eine Cloud-native, Data-at-the-Core-Architektur untermauert wird, die es Instituten ermöglicht, Altsysteme zu modernisieren und neue, differenzierte digitale Produkte schneller, effektiver und effizienter einzuführen.Viele Finanzdienstleister haben Projekte zur digitalen Transformation in Angriff genommen. Doch 70 % dieser Projekte verfehlen ihr Ziel der digitalen Transformation, und die Anbieter erhalten fast keine Rendite für ihre Investitionen (BCG, 2021). FintechOS hilft Finanzdienstleistern, diese Hindernisse zu überwinden, damit sie neue digitale Produkte und Dienstleistungen innerhalb von Wochen statt Monaten entwickeln, testen und skalieren können. Mit FintechOS 22 bietet das Unternehmen die erste "hochproduktive Finanzinfrastrukturplattform" an, die es internen Teams erleichtert, digitale Projekte zu starten, ohne dass dafür umfangreiche Ressourcen oder Spezialkenntnisse erforderlich sind.Zu den Aktualisierungen der Plattform für Banken gehören:- Neue vertikale End-to-End-Lösungen wie Buy Now Pay Later und Split-Payment-Darlehen, Überziehungs- und Kreditfazilitäten.- Vorgefertigte UX-Journeys für Erstkäufer bei Hypotheken, Privatkreditanträge, geteilte Zahlungen und Onboarding für digitale Bankkonten einschließlich KMU-Banking.- Konnektoren zur Nutzung von API-Datenquellen wie LexisNexis Bridger Insight, Companies House und Postadressdatenbanken.Zu den Aktualisierungen der Plattform für Versicherer gehören:- Vorgefertigte UX-Journeys für Selbstbedienungsangebote und -abschlüsse in der privaten Krankenversicherung, Erstmeldung von Schäden in der Sach- und Haftpflichtversicherung, transparente Verfolgung der Policenversionen, Verträge mit mehreren Policen.- Mit dem Enhanced Proposal Configurator können Unternehmen automatisierte Regeln erstellen, um Antragstellern einen individuelleren Versicherungsschutz anzubieten, der in Form von Angebotskarten präsentiert wird, und die Einhaltung der IDD- (Insurance Distribution Directive) und FNA-Anforderungen unterstützen, bei denen DNT (Demands and Needs Test) und Beratung obligatorisch sind.Darüber hinaus führt FintechOS die FintechOS-Akademie (https://academy.fintechos.com/learn) ein, in der Kunden und Implementierungsberatern lernen können, wie sie unabhängig von IT-Teams Finanzprodukte erstellen und bearbeiten können. Durch dieses Selbstbedienungsmodell wird die Abhängigkeit von überlasteten internen Softwareentwicklungs- und IT-Teams bei Änderungsanfragen verringert.FintechOS 22 stützt sich auf vier Hauptsäulen:- Composable digital CX - Fertige Customer Journeys für die Bereiche Onboarding, Banking, Kreditvergabe, Versicherung und Schadensregulierung, die leicht personalisiert werden können, um UX und Engagement zu steigern.- Kernkompetenzen - Vorgefertigte vertikale Komponenten von Krediten bis hin zu Versicherungen mit schnellerer Integration in Ökosysteme von Drittanbietern ermöglichen es Instituten, bestehende, erstklassige Innovationen anzupassen und die Markteinführung zu beschleunigen.- Ermöglichung einer Maker-Community - Die FintechOS-Plattform wurde für die Macher entwickelt: die "digitalen Macher" innerhalb der Institutionen und ihre Integrationspartner. Das Innovation Studio in Kombination mit der Akademie und dem neu eingerichteten Marktplatz ermöglicht es auch nicht-technischen Teams, wirklich personalisierte Produkte und Customer Journeys zu entwickeln und einzuführen.- Cloud-native, datenbasierte Infrastruktur - Dies führt zu erheblichen Verbesserungen beim Management des Softwareentwicklungslebenszyklus und garantiert betriebliche Effizienz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und stellt sicher, dass die datengesteuerte Personalisierung in alle angebotenen Produkte, Dienste und Erfahrungen integriert wird."Allzu oft sehen sich Finanzinstitute, die eine Digitalisierungsstrategie verfolgen, mit der Aufgabe konfrontiert, die technologischen Fähigkeiten ihrer Konkurrenten zu kopieren, nur um aufzuholen", sagt Teo Blidarus, CEO und Mitbegründer von FintechOS. "Diese Belastung wird noch dadurch verschlimmert, dass die Unternehmen ein hohes Maß an technischem Wissen und finanziellem Engagement aufbringen müssen, nur um dann bei jedem neuen Produkt das Rad neu erfinden zu müssen. Mit FintechOS 22 können die Institute diese Ineffizienzen endlich überwinden und Produkte entwickeln, die wirklich auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.""Aber das ist erst der Anfang. In dem Maße, wie Embedded Finance beginnt, unsere Märkte neu zu gestalten und die Grenzen zwischen Anbietern, Branchen und Technologien zu verwischen, müssen sich auch die Finanzdienstleister verändern. Sie müssen in der Lage sein, schnell neue und differenzierte Produkte zu entwickeln, die sich leicht in die Angebote von Drittanbietern integrieren lassen. Und dies kann nur durch eine hochproduktive Finanzinfrastruktur und einen Low-Code-Innovationsansatz erreicht werden. Die Veranstaltung bietet über 60 führende Redner und wird von mehr als 1000 Fachleuten besucht.Informationen zu FintechOSFintechOS bewirkt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Finanzprodukte und -dienstleistungen erstellt werden, und ermöglicht es Banken und Versicherern ein kundenorientierteres Angebot zu bieten.Durch die Konsolidierung wichtige Daten aus verschiedenen Quellen wie bestehenden Datenbanken und APIs des Ökosystems, erhalten die Unternehmen umfangreiche Einblicke, die automatisch in alle Schritte der Customer Journey integriert werden und so ermöglichen, ein wirklich personalisiertes Angebot zu erstellen. Die Technologie lässt sich nahtlos in bestehende IT-Systeme integrieren, und die Low-Code-Tools ermöglichen es Unternehmen, schnell ein wertvolles Kundenerlebnis zu gestalten.Auf diese Weise können Kunden Produkte, Dienstleistungen und Interaktionen auf ein bestimmtes Segment zuschneiden, den ROI steigern und die Markteinführungszeit verkürzen.FintechOS Lighthouse will zukunftsfähige End-to-End-Banking Customer Journeys anbieten und ermöglicht die Bereitstellung intelligenter, personalisierter Produkte und Dienstleistungen. Vorgefertigte Funktionen und geringer Bedarf zur Programmierung ermöglichen es Unternehmen, schnell Mehrwert zu schaffen. Sie können sich von Altsystemen verabschieden oder sie beibehalten - alles ist möglich.FintechOS Northstar, die kundenorientierte Plattform für Versicherungen, ermöglicht es Versicherern, clevere Produkte und Dienstleistungen schneller anzubieten. Die Plattform macht kontinuierliche Innovation und schnelle Markteinführung zur Realität. Gleichzeitig senkt sie die Kosten durch eine durchgängige digitale Customer Journey und erhöhte Effizienz.Das FintechOS Innovation Studio öffnet den Zugang zu Innovationen durch ein Low-Code-Framework. Es ist ein Raum, in dem Ihre nicht-technischen Teams personalisierte Produkte und Journeys erstellen und einführen können - alles datengesteuert und automatisiert.Mehr als 45 Finanzinstitute arbeiten mit FintechOS, darunter Erste Bank, Societe Generale, Scotiabank, Howden Group Holdings, Vienna Insurance Group und viele mehr. Unsere Präsenz erstreckt sich über 20 Märkte und vier Kontinente. 