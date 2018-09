Finquest gibt Möglichkeiten für weltweites Deal-Sourcing bekannt und verkündet die Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle in London

Nachdem die Anzahl an Private-Equity-Gesellschaften undFirmenkunden gestiegen ist, die auf der Suche nach einer globalenLösung zur Bildung von Akquisitions- undDirektinvestitionsmöglichkeiten sind, hat Finquest sein Angebot zumDeal-Sourcing um Nordamerika erweitert und eine neue Geschäftsstellein London eröffnet.London (ots/PRNewswire) - Private-Equity-Gesellschaften,Unternehmenskäufer und M&A Berater für Buy-Side Mandate können jetztdirekt und unkompliziert auf 6,3 Millionen mittelständischeUnternehmen im Asien-Pazifik-Raum, in Europa und in Nordamerikazugreifen. Unterstützt durch die einzigartige Datenbank fürmittelständische Unternehmen, den selbst entwickelten proprietärenAlgorithmen und einem Expertenteam will Finquest kontrollierte undvertrauliche Einstiegsmöglichkeiten für seine Kunden auf der Suchenach externen Wachstumsmöglichkeiten erstellen.Geschäftsführer Tanguy Lesselin erklärte: "Unternehmenskäufersowie PE-Firmem, die länderübergreifende Unternehmensakquisitionenbetreiben, verfeinern ständig ihre Strategien beim Deal-Sourcing.Verpasste Chancen sind teuer, deshalb müssen sie gründlich,gleichzeitig und schnell alle möglichen Akquisitionsziele erfassenkönnen. Darin, dass diese Erfassungen jetzt koordiniert und übermehrere Kontinente hinweg stattfinden, sehen wir eine große Chance,weshalb wir jetzt besonders schnell auf diese Anforderungen agierenmöchten."Chris Streat, der künftig die Geschäftsstelle in Mayfair, London,leiten wird, erklärte: "Das Marktpotential von Finquest ist in diesemTeil der Welt riesig. Akquirierende Unternehmen,Private-Equity-Gesellschaften sowie ihre Portfoliounternehmenerkennen, dass es nicht mehr reicht, sich nur in Richtunginländischer oder benachbarter Märkte zu orientieren, wenn es darumgeht, Wachstum zu erbringen."Chris Streats Erfahrung im Bereich alternative Anlagemöglichkeitenund M&A-Investitionen reicht über 10 Jahre, nachdem er zuvor dasVerkaufsteam bei Preqin geleitet hatte und zuletzt für DynamoSoftware institutionelle Käufe in der gesamten EMEA-Regionbeaufsichtigte.Informationen zu FinquestFinquest ist die führende Plattform mit direkten, persönlichenVerbindungen zu Kunden, die M&A-Transaktionen und direkteInvestitionsmöglichkeiten im mittelständischen Marktsegment imAsien-Pazifik-Raum, in Europa und in Amerika suchen.Mithilfe seiner einzigartigen Datenbank, maschinellem Lernen undeinem Expertenteam generiert Finquest zielgerichtete, passgenaue undumsetzbare Verbindungen und garantiert dabei vollständigeVertraulichkeit während des gesamten Prozesses.Finquest hilft seinen Kunden ihren Marktanschluss auszubauen undschafft dabei ein effizienteres Umfeld für Geschäftsabschlüsse.Seinen Unternehmenssitz hat Finquest in Singapur und seineGeschäftsstellen befinden sich in Frankfurt, Hongkong, London undLuxemburg.Mehr Informationen zu Finquest finden Sie auf unserer Websiteunter www.finquest.comPressekontakt:+65-6340-1920,press@finquest.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/701235/logo_wordmark_midnight_blue_lrg_Logo.jpgOriginal-Content von: Finquest, übermittelt durch news aktuell