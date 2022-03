Finnlands Präsident: Putin geht es nicht um Regierungswechsel in Kiew

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnlands Präsident Sauli Niinistö vermutet, dass es Kremlchef Wladimir Putin bei dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht um einen Austausch der Regierung in Kiew geht. Während Putin seine Liste an Forderungen habe, erscheine es so, dass ein Führungswechsel in der Ukraine nicht mehr auf dieser Liste stehe, sagte Niinistö in einem Interview mit dem US-Sender CNN. Der Finne hatte zuletzt am Freitag mit Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen.

Putin habe sehr deutlich zu ihm gesagt, er habe niemals einen Regierungswechsel in der Ukraine gefordert, sagte Niinistö im Gespräch mit der CNN-Journalistin Christiane Amanpour. Putin wolle vielmehr, dass die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkannt werde, eine Ausweitung der von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Donbass-Region und die Neutralität der Ukraine. Zudem sagte Niinistö, eine Sache sei für ihn sehr klar: Putin wolle gerne direkt mit den USA sprechen.

Niinistö kennt Putin seit rund zehn Jahren, er hat mit ihm unter anderem Eishockey gespielt - eine Leidenschaft, die viele Russen und Finnen teilen. "Er ist ein Kämpfer", sagte er über den Kremlchef.

Der finnische Präsident dankte Amanpour für das Gespräch, auf das er am späten Montagabend auf Twitter verwies. "Die Finnen haben keine Angst, aber sicherlich sind wir völlig wachsam", schrieb der Präsident dazu - ein Satz, den er auch in dem Interview sagte./trs/DP/eas